Mart ayı sonunda sona erecek kira geliri beyan süreci kapsamında ev sahipleri, yalnızca konut veya iş yeri kiralarından elde ettikleri gelirleri değil, oturdukları apartmanın dış cephesinden sağlanan reklam gelirlerini de dikkate almak zorunda.

Dünya gazetesinden Hamide Hangül'ün haberine göre vergi uzmanı Deniz Eresen, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca belirli sınırların aşılması durumunda bu tür kazançların da beyan edilmesi gerektiğini belirtiyor.

ORTAK ALAN GELİRLERİ DE VERGİYE TABİ

Apartmanların dış cephelerinin reklam amaçlı kiralanmasıyla elde edilen gelirlerin kat maliklerine paylaştırıldığını ifade eden Eresen, bu kazançların gayrimenkul sermaye iradı sayıldığını vurguluyor.

Aynı uygulamanın binaların çatılarına kurulan baz istasyonları için de geçerli olduğunu belirten Eresen, ortak alanlardan elde edilen tüm gelirlerin belirli şartlarda vergiye tabi olduğunu söylüyor.

330 BİN TL SINIRI BELİRLEYİCİ

2025 yılı için geçerli olan düzenlemeye göre, kira, faiz ve benzeri tevkifata tabi gelirlerin toplamının 330 bin TL’yi aşması halinde beyanname verilmesi gerekiyor.

Bu sınırın aşılması durumunda, apartman dış cephe reklam gelirleri de beyan kapsamına dahil ediliyor.

Toplam gelirin bu tutarın altında kalması halinde ise beyan zorunluluğu bulunmuyor.

ŞİRKETLER DE VERGİ ÖDÜYOR

Reklam veren şirketlerin, yaptıkları ödemeler üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yaparak devlete ödeme yükümlülüğü bulunduğunu belirten Eresen, bu durumun vergi sorumluluğunu kısmen şirketlerin üstlendiği anlamına geldiğini ifade ediyor.

BEYAN EDİLMEZSE CEZA KATLANIYOR

Uzmanlara göre, beyanname verilmemesi halinde gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası gibi yaptırımlar devreye giriyor. Bu durumda ödenecek tutarın birkaç katına çıkabildiğine dikkat çekilirken, denetimlerin artmasıyla birlikte tespit riskinin de yükseldiği vurgulanıyor.