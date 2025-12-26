Yangın, Orta Mahalle 209 sokak üzerindeki bir apartta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart odasındaki banyoda bulunan saç kurutma makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Banyodan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere ilk müdahaleyi apart personeli kendi imkanları ile yaparken kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın dolayısıyla ufak çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralananın olmaması da teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.