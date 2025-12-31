Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, geçtiğimiz günlerde annesinin kemoterapi tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından açıklamıştı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kadriye Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Yurda Gürler, ambulansın fotoğrafını; "Dayan annem" notuyla paylaştı.

ÖZCAN DENİZLE ANNESİNİN ARASI BOZULMUŞTU

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre magazin gündeminde manşetlerde yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Ünlü şarkıcı Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyerek ailesini silmişti.

Ailesine rest çeken Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" demişti. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.

'HARAM EDİYORUZ'

Küs ve mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Deniz; "Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, sana hakkımızı haram ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmaların ardından Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de Özcan Deniz'e destek olarak ağabeyi Ercan Deniz'e sitem etmişti.

Semerci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, abisi sandığımız vicdansız. Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim de desene vicdansız.''