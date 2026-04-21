Nacho Sanchez Amor, Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Amor, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile birlikte Avrupa üzerinde etkide bulunan aktörler arasında gösterilmesini eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu yaklaşımın Avrupa Birliği’nin güvenlik ve savunma alanlarında Türkiye ile daha güçlü iş birliği çağrılarıyla çeliştiğini ifade etti.

Amor açıklamasında, “Bu yaklaşım, güvenlik ve savunma alanlarında daha güçlü işbirliğine yönelik tekrarlanan mesajlarla tamamen tutarsızdır ve jeopolitik açıdan hatalı bir analizdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Almanya’nın Hamburg kentinde Die Zeit gazetesinin 80. kuruluş yılı etkinliğinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin genişleme sürecine destek verdiğini belirterek, Avrupa kıtasının tamamlanması gerektiğini söylemişti.

AB Komisyonu Başkanı konuşmasında, Avrupa’nın Rus, Türk veya Çin etkisine girmemesi gerektiğini savunmuş ve birliğin daha büyük düşünmesi gerektiğini dile getirmişti.