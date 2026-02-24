Küresel danışmanlık şirketi Aon, iş dünyasının yakın geleceğine ışık tutan “2026 İnsan Sermayesi Görünümü: Şirketlerin Gündemindeki 5 Dinamik” başlıklı araştırmasını yayımladı. Çalışma, hızla değişen ekonomik koşullar, teknolojik dönüşüm ve çalışan beklentilerindeki değişim karşısında şirketlerin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre 2026 ve sonrasında kurumların ajandasında; yapay zeka destekli yetkinlik dönüşümü, sağlık maliyetlerinin etkin yönetimi, veri temelli karar alma, ücret şeffaflığı ve çalışanların finansal refahını artıran emeklilik çözümleri belirleyici olacak.

YAPAY ZEKA İLE YETKİNLİK ODAKLI İŞ GÜCÜ DÖNÜŞÜMÜ

Küresel yapay zeka pazarının 2025 itibarıyla 254 milyar doları aşması ve yıllık yüzde 37 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu hızlı büyüme, şirketleri klasik görev tanımlarından uzaklaşmaya zorluyor. Araştırma, yetkinlik bazlı, esnek ve çevik iş gücü modellerinin artık bir tercih değil, stratejik zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor.

SAĞLIK MALİYETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAYIŞI

Dünya genelinde tıbbi harcamaların enflasyonun yaklaşık dört katı hızla artması, işverenler açısından sağlık ve yan hak maliyetlerini kritik bir gündem maddesine dönüştürüyor. Veri temelli ve verimlilik odaklı sağlık yönetimi, hem çalışanların hizmetlere erişimini koruyor hem de şirketlerin mali yüklerini daha öngörülebilir hale getiriyor.

ENTEGRE VERİYLE DAHA SAĞLAM KARAR SÜREÇLERİ

Artan maliyetler ve değişen çalışan beklentileri, insan kaynakları liderlerini daha hızlı ve isabetli kararlar almaya zorluyor. Araştırma, entegre veri ve analitik altyapılarının; finansal kontrolün güçlendirilmesi, iş gücü planlamasının iyileştirilmesi ve risklerin erken tespiti açısından kritik rol oynadığını vurguluyor.

ÜCRET ŞEFFAFLIĞI ARTIK KAÇINILMAZ

Çalışanların yüzde 47’si için ücret seviyesi ve yan haklar, işveren tercihinde ilk sırada yer alıyor. Özellikle Avrupa Birliği ile iş yapan şirketler için mevzuat boyutu da bulunan ücret şeffaflığı, çalışanlarda adalet duygusunu güçlendirirken kuruma olan bağlılığı da artırıyor.

AKILLI EMEKLİLİK ÇÖZÜMLERİYLE FİNANSAL REFAH

Uzayan yaşam süreleri ve değişen demografik yapı, geleneksel emeklilik sistemlerinin yeterliliğini sorgulatıyor. Önümüzdeki 25 yılda 65 yaş üstü nüfusun neredeyse iki katına çıkması beklenirken, şirketlerin sunduğu akıllı emeklilik ve uzun vadeli tasarruf çözümleri hem çalışan verimliliğini hem de iş sürekliliğini destekliyor.

“İNSAN SERMAYESİNDE ENTEGRE BAKIŞ ŞART”

Aon Türkiye Sağlık, Yan Haklar ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, insan sermayesini etkileyen bu başlıkların birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı. Yalçın, veriye dayalı ve insan odaklı kararların, 2026 ve sonrasında şirketlerin rekabet gücünü belirleyeceğini ifade etti.