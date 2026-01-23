Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları tamamlandı, şimdi gözler 2. dönem sınavlarına çevrildi. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınıyor ve her dersten 10’ar soru yöneltiliyor. AÖL 2. dönem sınav takvimi netleşti.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU HAZIR

2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem için kayıt yenileme kılavuzu resmi olarak yayımlandı. Kayıt yenileme süreciyle ilgili bütün ayrıntılar bu kılavuzda yer alıyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 günlerinde basılı sınav evrakıyla okullarda uygulanacak. e-Sınav randevusu bulunan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönemde öğrencilik durumu “Kayıt Yenilememiş” ya da “Beklemeli” olarak görünen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 2 Şubat 2026 mesai bitimine dek tamamlanabilecek.

Öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ise 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak ve 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar sürdürülebilecek.