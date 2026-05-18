Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı. 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından değerlendirme süreci tamamlanırken, sonuçlar 18 Mayıs Pazartesi günü erişime açıldı. Öğrenciler, mezuniyet durumları ve ders geçme notlarını resmi sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
Final sonuçlarının belli olmasının ardından, lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin araştırmaları AÖF yaz okulu takvimi üzerinde yoğunlaştı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarını posta yoluyla göndermemektedir; sonuçlar yalnızca dijital ortamda ilan edilmektedir. Notlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu resmi internet sitesine (https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim) giriş yapın.
T.C. Kimlik numarası ve şifre bilgileriyle ya da e-Devlet kapısı seçeneğini kullanarak sisteme giriş sağlayın.
Öğrenci panelinde yer alan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak bahar dönemi notlarını ve harf notlarını görüntüleyin.
2026 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bahar dönemi final sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte yaz okulu süreci başladı. Derslerin tamamlanmasının ardından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavları Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin sınav binalarını gösteren AÖF sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün önce Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanacak. Adaylar, sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra belgelerine yine https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi üzerinden erişebilecekler.