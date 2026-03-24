Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026 bahar dönemi için sınav takvimini yayımladı. Türkiye genelinde açıköğretim sistemiyle eğitim gören öğrenciler için kritik öneme sahip olan vize, final ve yaz okulu sınavlarının tarihleri belli oldu. Özellikle AÖF vize sınavları, nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak. Açıköğretim öğrencileri, bu tarihlerde Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde oturumlara katılacak. Sınav takviminin netleşmesiyle birlikte öğrenciler hazırlıklarını hızlandırdı.

FİNAL SINAVI TARİHİ

Bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları, öğrencilerin dönem içindeki başarılarını belirleyen en önemli aşama olarak öne çıkıyor. Bu nedenle adayların sınav tarihlerini dikkate alarak çalışma programlarını oluşturması önem taşıyor.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kapsamında yapılacak sınavın tarihi de açıklandı. Buna göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaz okuluna katılan öğrenciler, bu sınavla birlikte derslerini tamamlama fırsatı elde edecek.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Sınav Giriş Belgesi

▪ Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Sınava girebilmek için "Sınav Giriş Belgesi" ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” ni yanında bulundurmak zorundadır.

Bu belgelerin eksikliği durumunda aday sınava alınmaz.

Fotoğraflı Nüfus cüzdanı, fotoğraflı kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport veya T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kart veya kartın edinme sürecinde verilen ve yeni tip Mavi Kart teslim alınıncaya kadar geçerli fotoğraflı "Geçici Mavi Kart Kimlik Belgesi",

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli fotoğraflı Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli fotoğraflı Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen fotoğraflı Geçici Koruma Kimlik Belgesi, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen fotoğraflı İkamet İzni Belgesinde İkamet İzni/İkamet İzni Türü "insani" veya "uzun dönem" yazanların İkamet İzni Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.