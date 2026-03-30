AÖF bahar dönemi vize sınavı giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler sınav belgelerine erişerek oturum saatlerini öğrenebiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgenizi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak "Sınav İşlemleri" sekmesinden alabilirsiniz. Sınava girerken yanınızda fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya pasaport) bulundurmanız zorunludur.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre, Bahar Dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. AÖF vize (Ara Sınav) sınavı 04 - 05 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak.

2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Final (Dönem Sonu) Sınavı Tarihi: 09 - 10 Mayıs 2026.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026.