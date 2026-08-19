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Kaynak: İHA

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah, Ferencvaros maçı öncesindeki antrenmanda kendisi için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Salah'a olan sevgisiyle futbol dünyasında tanınan minik Isaac Kearney, Trabzonspor yönetiminin organizasyonuyla Trabzon'a getirildi. Isaac, Bordo-Mavililerin tesislerinde hayranı olduğu Mısırlı futbolcuyla buluştu.

SALAH ISAAC'I KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Wolf-Hirschhorn sendromuyla dünyaya gelen Isaac'ı antrenmanda karşısında gören Salah, önce büyük şaşkınlık yaşadı.

Mısırlı yıldızın daha sonra minik taraftara sarılmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

İLK BULUŞMALARI 2024'TE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Isaac Kearney ile Mohamed Salah'ın tanışıklığı 2024 yılına dayanıyor.

Salah ve Virgil van Dijk, o dönem Isaac'ın eğitim gördüğü okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Isaac'ın hayranı olduğu futbolcularla buluştuğu anlar uluslararası basında da geniş yer bulmuştu.

'NEREDE OYNARSAN OYNA SENİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİM'

Isaac, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Mısırlı yıldıza desteğini sürdürmüştü.

Minik taraftar, sosyal medya hesabından Salah için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Futbol kahramanım; nerede oynarsan oyna seni her zaman destekleyeceğim."

BU KEZ BULUŞMANIN ADRESİ TRABZON OLDU

Aradan geçen sürenin ardından ikilinin yolları bu kez Trabzon'da kesişti. Isaac, ziyaret sırasında Andre Onana ve Trabzonspor'un diğer futbolcularıyla da bir araya geldi.

Minik taraftarın, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor.