Corendon Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca, antrenmanda aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı.

Yapılan kontrollerde burun kemiğinde çökme kırığı tespit edilen tecrübeli futbolcu ameliyat edildi.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda darbe alan ve burnunda kanama oluşan Efecan Karaca’ya, ilk müdahale saha içinde kulüp doktoru tarafından yapıldı.

Ardından Alanya’daki hastaneye kaldırılan futbolcunun çekilen tomografisinde burun kemiğinde çökme kırığı olduğu belirlendi.

Ameliyathaneye alınan Efecan Karaca’ya, genel anestezi altında başarılı bir şekilde repozisyon işlemi uygulandı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, operasyonun başarılı geçtiği ve futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.