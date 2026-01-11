Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. İşte, , antrenman mı, antreman mı? Türk Dil Kurumu’na göre doğru kullanım hangisi?

Bunların başında ise “antrenman” kelimesinin doğru yazımı geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açıklık getirdi.

ANTRENMAN NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “antrenman” şeklindedir. “Antreman” biçimindeki kullanım ise yazım yanlışıdır. Kelime, spor ve eğitim alanında düzenli yapılan çalışmaları ifade eden bir isim olarak kullanılır ve daima “antrenman” şeklinde yazılır.