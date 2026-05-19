Napoli’de Antonio Conte ile yollar ayrılıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile tecrübeli teknik adam, karşılıklı anlaşma sağlayarak ayrılık kararı aldı.

KRİZ OLMADAN AYRILIK

La Gazetta dello Sport, Conte ile De Laurentiis arasında herhangi bir kriz yaşanmadığını vurguladı.

Tarafların göreve başlanan ilk günlerde, içlerinden birinin ayrılık istemesi halinde diğer tarafın engel olmayacağı konusunda anlaşma yaptığı belirtildi.

Conte’nin Napoli’deki sürecinin planlanandan bir yıl önce sona erdiğini düşündüğü ve bu nedenle ayrılık kararı aldığı aktarıldı.

MARADONA STADI’NDA SON MAÇ

Antonio Conte’nin pazar günü Diego Armando Maradona Stadı’nda son kez Napoli teknik direktörü olarak sahaya çıkacağı ifade edildi.