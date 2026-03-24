Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Mersin’de sebze üretiminin yanı sıra çilek, yenidünya, kayısı ve badem gibi pek çok meyve de yetiştiriliyor. Kış aylarının bu yıl daha sert geçmesi nedeniyle badem ağaçları yeterli soğuklanmayı alırken, bu durum hasadın erkene çekilmesine katkı sağladı.

Hem rekoltenin yüksek olması hem de sezonun erken açılması üreticileri memnun etti. Kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen çağlanın üretildiği bölgede yaklaşık 25 bin ağaçtan 150 ton civarında ürün elde edilmesi bekleniyor.

Işıklı Mahallesi Muhtarı Ramazan Güner, çağlaya olan ilginin yoğun olduğunu belirterek, sezonun ilk ürünü olması nedeniyle fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Ürünün hem yurt içi pazarda hem de ihracatta talep gördüğünü de sözlerine ekledi.

Besin değeri açısından oldukça zengin olan çağla, içerdiği E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Cilt sağlığını desteklemesinin yanı sıra kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sunuyor. Sindirimi kolaylaştıran yapısı ve potasyum açısından zengin olması sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkıda bulunabiliyor. Ancak düzenli tüketim öncesinde bir uzmana danışılması öneriliyor.