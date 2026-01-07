Birçok antik kent ve ören yeri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Muğla'nın tarihi mirasları, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Antik kentlerin büyüsü: Muğla turistleri mest etti. 1.3 milyon ziyaretçi rekoru
Muğla'nın doğal güzellikleri ve bakir koyları turistlerin vazgeçilmez tatil rotası olurken, müze ve ören yerlerini geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.
Birçok antik kent ve ören yeri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Muğla'nın tarihi mirasları, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Milas'taki Karia Kralı Hekatomnos Mezarı ve çevresindeki buluntularla birlikte Beçin Kalesi, Kayaköy, Lagina, Stratonikeia, Kaunos, Knidos, Euromos, Labranda, Herakleia, Hyllarima ve Tlos gibi tarihi zenginliklere her yıl yenileri ekleniyor.
Helenistik, Roma, Bizans dönemlerinin yanı sıra Menteşe Beyliği ve Osmanlı izlerini taşıyan antik kentleri gezen ziyaretçiler, binlerce yıllık bir yolculuğa çıkıyor.
Turistler deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra köklü antik kentleri ve burada çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri görmek için de Muğla'yı tercih ediyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla'nın Karia ve Likya gibi uygarlıkların hüküm sürdüğü bir bölgede kurulduğunu belirtti.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleriyle ülke turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Toprak, "Muğla çok önemli bir kültürel mirasa sahip. Türkiye arkeolojik buluntu ve çalışmalar anlamında çok yoğun. Ülkemizde de Muğla ve Antalya bu anlamda başı çekiyor." dedi.
Muğla'da 1000'in üzerinde antik yerleşim bulunduğunu, 25 ören yerinde kazı çalışması yapıldığını belirten Toprak, bunların 12'sinin Geleceğe Miras Projesi kapsamında yıl boyunca sürdüğünü ifade etti.
Önceki yıllarda birkaç ay süren kazıların artık 12 ay devam ettiğine işaret eden Toprak, şöyle devam etti:"Kazılarımızda artık daha yoğun bir çalışma yapılıyor. Bu anlamda hem istihdam yarattı hem de ciddi anlamda turizm potansiyeli oluşturdu. Bunun karşılığını hem turizmde hem de bilimsel çalışmalarda görmekteyiz. Muğla'mızın kültürel değerleri çok kıymetli. Geçmiş yıllarda bu alanları ziyaret eden kişi sayısı hep 1 milyonun altındaydı. Şimdi yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde hem merak uyandırıyor hem de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının tanıtım çalışmalarıyla turistlerin dikkatini ciddi anlamda çekmeye başladı. Bu yıl 1 milyon 300 bin civarında bir ziyaretçi ağırladık ve sayı önümüzdeki yıllarda giderek artacak. Bu turizm sezonunun 12 aya çıkarılması için büyük bir fırsat. Kazılarda elde edilen yeni veriler dünyada da büyük merak uyandırmaya başladı. Elde ettiğimiz her yeni veri arkeoloji ve bilimsel anlamda ilgi görüyor."
Geçen yıl kent merkezi ve ilçelerdeki 5 müze ile kazıların devam ettiği ören yerlerini yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin gezdiğini söyleyen Toprak, "Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi en çok ziyaret edilen müze oldu. Marmaris Müzesi ikinci sırada yer aldı. Knidos antik kenti birinci, Kayaköy Ören Yeri ise en çok ziyaret edilen ikinci yer oldu." dedi.
Bunların yanı sıra Yatağan'daki Stratonikeia ve Lagina, Milas'taki Beçin, Labranda, Euromos ve Herakleia, Köyceğiz'deki Kaunos ile Datça'daki Knidos antik kentlerini çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ekledi.