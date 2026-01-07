Antik kentlerin büyüsü: Muğla turistleri mest etti. 1.3 milyon ziyaretçi rekoru

Önceki yıllarda birkaç ay süren kazıların artık 12 ay devam ettiğine işaret eden Toprak, şöyle devam etti:"Kazılarımızda artık daha yoğun bir çalışma yapılıyor. Bu anlamda hem istihdam yarattı hem de ciddi anlamda turizm potansiyeli oluşturdu. Bunun karşılığını hem turizmde hem de bilimsel çalışmalarda görmekteyiz. Muğla'mızın kültürel değerleri çok kıymetli. Geçmiş yıllarda bu alanları ziyaret eden kişi sayısı hep 1 milyonun altındaydı. Şimdi yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde hem merak uyandırıyor hem de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının tanıtım çalışmalarıyla turistlerin dikkatini ciddi anlamda çekmeye başladı. Bu yıl 1 milyon 300 bin civarında bir ziyaretçi ağırladık ve sayı önümüzdeki yıllarda giderek artacak. Bu turizm sezonunun 12 aya çıkarılması için büyük bir fırsat. Kazılarda elde edilen yeni veriler dünyada da büyük merak uyandırmaya başladı. Elde ettiğimiz her yeni veri arkeoloji ve bilimsel anlamda ilgi görüyor."