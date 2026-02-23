Antik kent Petra’nın yeni sırrı keşfedildi: Adeta mühendislik harikası...

Ters Sifon Sistemi Kullanılmış Olabilir

Niklas Jungmann, kurşun boru hattının “ters sifon” prensibiyle çalışmış olabileceğini ifade ediyor. Bu sistemde su, üst hazneden basınçla iletilerek vadilerin altından geçirilir. Sürekli basınç gerektiren bu yöntemle suyun az-Zantur Tepesi’ndeki rezervuarlara taşındığı düşünülüyor.

Bazı eski görüşler hattın kent içinde farklı istikametlere ayrıldığını savunuyordu. Ancak Levant dergisindeki yeni bulgular, hattın batıya yöneldiğini ve belirli rezervuarları beslemek için tasarlandığını kanıtlıyor.

Nabatî Mühendisliği Yeniden Tartışılıyor

Bu çalışma, Nabatîlerin su mühendisliğindeki yetkinliğinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.

Uzmanlar, sistemin tam mekanizmasını ve evrimini anlamak için daha fazla saha araştırmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Yeni keşifler, çöldeki Petra’nın su altyapısının antik mühendislik algısındaki yerleşik yargıları kökten değiştireceğini ortaya koyuyor.



