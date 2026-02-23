Ürdün’deki Petra antik kentinde gerçekleştirilen kazılar, aşırı kurak bir bölgede yer alan bu yerleşimin su kemerinin iki ayrı ana hatla çalıştığını gün yüzüne çıkardı.
Antik kent Petra’nın yeni sırrı keşfedildi: Adeta mühendislik harikası...
Çöldeki Petra şehrinde bilim insanları şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Bilinen tek su kemerine ek ikinci bir hat bulundu. Bu keşif, kurşun borular ve ters sifon sistemiyle ezber bozan bir mühendisliğe imza atıldığını ortaya çıkardı.Derleyen: Sinan Başhan
Ürdün’deki Petra antik kentinde gerçekleştirilen kazılar, aşırı kurak bir bölgede yer alan bu yerleşimin su kemerinin iki ayrı ana hatla çalıştığını gün yüzüne çıkardı.
Araştırmacılar, ‘Ain Braq su kemerinin yalnızca tek bir hat üzerinden değil, iki bağımsız iletim kanalıyla şehre su ulaştırdığını saptadı.
Yarı kurak iklimde yükselen Petra, Nabatî Krallığı’nın başkenti ve önemli bir ticaret merkezi olarak gelişmiş su altyapısına muhtaçtı.
Kentte hamamlar, bahçeler, tapınaklar ve kutsal çeşmeler için kesintisiz su temin ediliyordu.
2023’te Berlin Humboldt Üniversitesi’nden Niklas Jungmann önderliğinde başlatılan “Antik Petra’nın Kentsel Gelişimi” projesiyle su sistemleri detaylıca yeniden değerlendirildi.
İncelemeler sarnıçlar, havuzlar, barajlı bir rezervuar ve ‘Ain Braq su kemerini kapsıyordu.
Petra’da İkinci Su Hattı Keşfedildi
Çalışmalar sırasında uzun yıllardır bilinmeyen ikinci bir ana iletim hattının kalıntılarına ulaşıldı. Bilinen ilk hat, pişmiş toprak (terracotta) borularla kaplı bir kanal olarak biliniyordu. Ancak kazılarda basınçlı kurşun boru sistemine ait izler de tespit edildi.
Yaklaşık 116 metre uzunluğunda olduğu anlaşılan bu hat, harçla sabitlenmiş kaynaklı kurşun borulardan oluşuyordu. Taş zeminde bıraktığı düzenli izler ve boru çapının farklılığı, uzmanları bu sonuca götürdü.
Kent merkezinde sonraki kazılarda bulunan kurşun boru parçaları da bu tespiti doğruladı.
Ters Sifon Sistemi Kullanılmış Olabilir
Niklas Jungmann, kurşun boru hattının “ters sifon” prensibiyle çalışmış olabileceğini ifade ediyor. Bu sistemde su, üst hazneden basınçla iletilerek vadilerin altından geçirilir. Sürekli basınç gerektiren bu yöntemle suyun az-Zantur Tepesi’ndeki rezervuarlara taşındığı düşünülüyor.
Bazı eski görüşler hattın kent içinde farklı istikametlere ayrıldığını savunuyordu. Ancak Levant dergisindeki yeni bulgular, hattın batıya yöneldiğini ve belirli rezervuarları beslemek için tasarlandığını kanıtlıyor.
Nabatî Mühendisliği Yeniden Tartışılıyor
Bu çalışma, Nabatîlerin su mühendisliğindeki yetkinliğinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.
Uzmanlar, sistemin tam mekanizmasını ve evrimini anlamak için daha fazla saha araştırmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.
Yeni keşifler, çöldeki Petra’nın su altyapısının antik mühendislik algısındaki yerleşik yargıları kökten değiştireceğini ortaya koyuyor.