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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi işbirliğiyle Ortak Geleceğimiz Araştırma, İletişim ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen Uluslararası Erasmus+ Atıksız Mutfak Projesi kapsamında, Antik Çağ’ın önemli gastronomi miraslarından garum ve garos yeniden ele alınacak.

24-27 Eylül tarihleri arasında Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi’nde düzenlenecek uygulamalı atölyede, balığın tüm parçalarının değerlendirildiği geleneksel balık sosu yeniden hazırlanacak.

Etkinliğe MasterChef 2025 şampiyonu şef Sezer Diricanın yanı sıra gastronomi ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapan Doç. Dr. Elif Çamur, Türk ve yabancı şefler ile çok sayıda katılımcı katılacak.

BALIĞIN KILÇIKLARI VE İÇ ORGANLARI KULLANILACAK

Atölyede Doç. Dr. Elif Çamur tarafından garum ve garosun tarihi gelişimi anlatılacak.

Ardından balık kılçıkları ve iç organlarının tuzlanıp fermente edilmesiyle hazırlanan sos, atıksız mutfak uygulamaları kapsamında yeniden yapılacak. Hazırlanan sos daha sonra katılımcılara tattırılacak.

GASTRONOMİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BULUŞACAK

Gastronomi meraklılarının ücretsiz olarak izleyebileceği etkinlikte, geleneksel gastronomi kültürü ile sürdürülebilir mutfak anlayışının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikle ayrıca gıda israfının azaltılması, yerel ürünlerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir mutfak uygulamalarının yaygınlaştırılmasına dikkat çekilecek.