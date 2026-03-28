28 Mart 2026 Cumartesi
Antidepresan aşısı gerçek mi oluyor? Japonya'dan heyecan veren buluş

Antidepresan aşısı gerçek mi oluyor? Japonya’dan heyecan veren buluş

Kronik enflamasyon ile depresyon arasındaki bağ güçlenirken, Japonya’dan gelen aşı haberi tartışmaları alevlendirdi. Doç. Dr. Oya Bozkurt, teorik gelişmelerin pratik zorluklarını analiz etti.

Japonya’daki Osaka, Toyama, Hiroşima ve Kagoşima üniversitelerinden araştırmacılar ortak bir çalışma yürüttü.

Çalışmada PA-915 adı verilen deneysel bir molekülün fareler üzerinde etkileyici sonuçlar verdiği saptandı.

Milliyet'in haberine göre, tek doz uygulanan bu molekülün, kronik stres altındaki deneklerde anksiyete ve depresyon benzeri davranışları hızla azalttığı ve bu etkinin yaklaşık 8 hafta sürdüğü belirlendi.

İnsanlar üzerinde denenmeyen araştırmanın sosyal medyada "Anksiyete aşısı bulundu" iddiasını Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Oya Bozkurt yanıtladı.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Oya Bozkurt’a göre modern yaşamla mikroorganizma çeşitliliğinin azalması, vücutta kronik enflamasyon artışına yol açtı.

Bu durum otoimmün hastalıklar, alerjiler ve bağırsak hastalıklarındaki artışı sebebi olarak görülüyor.

Bozkurt, depresyon ile kronik enflamasyon arasında bir ilişki bulunabileceğine dikkat çekerek, bu noktada probiyotik kullanımının giderek daha fazla önem kazandığını belirtti.

Bozkurt, depresyonun temelindeki enflamasyonun henüz tam olarak netleştirilememesinin en büyük engel olduğunu belirtiyor. Bu belirsizlik nedeniyle bir aşı geliştirme süreci oldukça karmaşık bir hal alırken, bilim dünyasındaki heyecan verici adımlara rağmen "antidepresan aşısı" kavramı şimdilik teorik bir yaklaşım olmaktan öteye gidemiyor.

