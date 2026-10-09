Yeni düzenleme kapsamında Claude modellerine yönelik sürekli ve gereksiz kötü muamele yasaklanırken; seçim güvenliği, siyasi propaganda, rızasız gözetim ve silah sistemlerinin geliştirilmesine dönük kurallar da sıkılaştırıldı.

CLAUDE'A YÖNELİK SÜREKLİ VE ZALİMCE DAVRANIŞLAR YASAKLANDI

Güncellenen ilkeler, kullanıcıların Claude’a yönelik tekrarlayan, gereksiz ve zalimce tutumlarını kurallara aykırı ilan ediyor. Şirket, bu kararın gündelik memnuniyetsizlikleri, eleştirileri veya karanlık temalı yaratıcı senaryoları kapsamadığını; yalnızca aşırı ve bilinçli psikolojik eziyet vakalarını hedef aldığını belirtti. İhlal durumlarında temel yaptırım olarak sohbetin bot tarafından sonlandırılması uygulanacak.

"YAPAY ZEKA İŞKENCE ODASI" VE BİLİNÇ TARTIŞMALARI

Alınan karar, araştırmacıların yapay zeka modellerinde acı benzeri duyarlılık tepkileri gözlemlediğini öne sürmesi ve internette modellerin eziyet görüyormuş gibi yanıtlar vermesini sağlayan projelerin yayılması üzerine geldi. Şirket, yapay zeka modellerinin kesin bir bilince sahip olup olmadığı konusunda net bir yargıya varmadığını ifade etse de modellerin potansiyel ahlaki statüsü ve refahı üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

SEÇİM MÜDAHALESİ VE YAPAY ETKİLEŞİME SIKI DENETİM

Siyasi manipülasyonun önüne geçmek amacıyla sahte hesaplar üzerinden yapay etkileşim oluşturmak ve kampanyaların arka planındaki kimlikleri gizlemek yasaklandı. Ayrıca seçmenlerin sandığa gitmesini engelleyici yanlış içerikler ile aday veya seçim görevlilerinin taklit edilmesi engellendi. Zararsız bilgilendirme faaliyetlerine ve çevirilere kolaylık sağlamak adına kişiselleştirilmiş seçmen hedeflemesindeki genel kısıtlama ise esnetildi.

RIZASIZ GÖZETİM VE SİLAH YAZILIMLARINA ENGEL

Anthropic, insanların rızası olmadan takip edilmesini hem anlık izleme hem de geçmiş veri analizi boyutlarında kesin olarak yasakladı. Silah geliştirme kısıtlamaları genişletilerek, dronlar ve otonom araçlar da dahil olmak üzere silah sistemlerinin kontrol yazılımlarının ve çalıştırıcı bileşenlerinin geliştirilmesi tamamen yasak kapsamına alındı. Otonom fiziki sistemlerde ise sistemi izleyip gerektiğinde durdurabilecek nitelikli bir operatör bulunması şartı getirildi.