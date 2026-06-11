Anthropic'in üst düzey yöneticisinden kritik yapay zeka çağrısı

- İş kaybına karşı politika tavsiyeleri

Yapay zekanın önceki teknolojilere kıyasla insan bilişsel yeteneklerinin daha genel bir ekonomik ikamesi haline gelebileceğine ve ekonomiyi çok daha hızlı dönüştürebileceğine dikkati çeken Amodei, "Dolayısıyla yapay zekanın iş gücü piyasasında önceki teknolojilere kıyasla çok daha büyük ve potansiyel olarak daha kalıcı sarsıntılar yaratabileceğini düşünmek makuldür." değerlendirmesinde bulundu.

Amodei, iş gücü piyasasında oluşabilecek risklere karşı ücret sigortası, işten çıkarmaları azaltmaya yönelik işveren teşvikleri ve eğitim hibeleri gibi politika önerilerinde bulunurken, uzun vadede evrensel temel gelir ve evrensel sermaye hesapları gibi mekanizmaların da değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Anthropic, Amodei'nin yazısıyla birlikte öncü yapay zeka modellerinin test edilmesine yönelik bir yasa teklifi ile iş gücü kaybına ilişkin bir politika çerçevesi de yayımladı.