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Türkiye Futbol Federasyonu'nda MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlayan İngiliz eski hakem Anthony Taylor, yeni göreviyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınından BBC'ye konuşan Taylor, Türk hakemliğinin standartlarını yükseltmek, genç hakemlerin gelişimine katkıda bulunmak ve uluslararası hakemlerin daha üst düzey karşılaşmalarda görev almasını sağlamak istediğini söyledi.

BAHİS SKANDALI SONRASI YENİ DÖNEM

BBC, Taylor'ın Türkiye'deki yeni görevini ülkede hakemlerle ilgili yaşanan bahis skandalının ardından başlayan süreç üzerinden değerlendirdi.

Haberde, beş yıl süren inceleme sonucunda 571 maç görevlisinden 371'inin bahis hesabının bulunduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Taylor'a bu sürecin ardından Türk hakemliğinin yeniden yapılanmasına nasıl katkıda bulunabileceği soruldu.

'ÖZELLİKLE GENÇ HAKEMLERE YARDIMCI OLACAĞIZ'

İngiliz eski hakem, yeni görevindeki temel hedeflerinden birinin genç hakemlerin gelişimini hızlandırmak olduğunu belirtti.

Taylor, federasyon yönetimiyle birlikte çalışacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Temel odak noktamız, özellikle gruptaki genç hakemlerin gelişmesine yardımcı olmak. Dayanıklılıklarını geliştirmek, zorlu maçların üstesinden gelebilmeleri için daha iyi bir beceri seti kazanmalarını sağlamak ve bu açıdan standartların yükselmesine öncülük etmek. Buradaki görevimin temel amacı bu."

TÜRK HAKEMLİĞİNDE STANDARTLARI YÜKSELTMEK İSTİYOR

Taylor, görev tanımının yalnızca mevcut elit hakem grubuyla sınırlı olmayacağını da vurguladı.

İngiliz futbol adamı, Türkiye'deki üst düzey hakemlerin standartlarını yükseltmenin yanı sıra yeni yeteneklerin belirlenmesine yönelik programın geliştirilmesine katkı sunacağını söyledi.

ULUSLARARASI HAKEMLER İÇİN ÖZEL HEDEF

Anthony Taylor'ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise Türk hakemlerinin uluslararası futbol içerisindeki konumu oldu.

Taylor, Türkiye'nin uluslararası hakemlerinin gelişimine yardımcı olarak daha önemli ve yüksek profilli karşılaşmalarda görevlendirilmelerini sağlamak istediğini dile getirdi.

Taylor, bu hedefin kendisini özellikle heyecanlandırdığını belirtti.

'BÖYLE BİR ETKİ YARATABİLECEĞİMİN DÜŞÜNÜLMESİ AYRICALIK'

Türkiye'den aldığı teklife ilişkin memnuniyetini de dile getiren Anthony Taylor, sahip olduğu tecrübe ve bilgiye duyulan güvenin kendisi açısından önemli olduğunu söyledi.

İngiliz eski hakem, yeni görevi hakkında:

"İnsanların deneyimime ve bilgime bu kadar değer vermesi ve böylesine olumlu bir etki yaratabileceğimi düşünmesi benim için büyük bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.