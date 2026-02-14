Süper Lig'de dev randevu! Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlamasına az bir süre kala Anthony Nwakaeme'den açıklamalar geldi.

"FENERBAHÇE İYİ BİR TAKIM, MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK"

Anthony Nwakaeme: "Her hafta maç oynuyoruz ama her maç farklı. Önemli maç, Fenerbahçe iyi bir takım. Motivasyonumuz yüksek, heyecanımız yüksek. İyi bir maç bekliyoruz. İyi bir maç ötesinde 3 puan bekliyoruz. 3 puanın anlamı çok büyük. Özgüven ve moral kazandıracak bize. Umuyorum maçın sonunda taraftarlarımız ile birlikte galibiyeti kutlayacağız.

Taraftarımızın yanımızda olması pozitif anlamda etkiliyor. Stadımızın dolması bizi mutlu ediyor. Baştan sona kadar destek vereceklerinden eminiz. Biz de onların sevgiye, desteğe, cesarete layık olmaya çalışacağız. Stadyumun dolu olması ekstra katkı sağlamanıza yol açıyor. Taraftarımızın burada olması mutlu ediyor. Bugün çok özel bir gün. Bu maçın şehir için önemini biliyoruz."