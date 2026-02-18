Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetiminde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sürüyor.

Dünyanın en eski sırlarını barındıran ancak en genç görünümlü Beyaz Kıta'nın derinliklerinde yatan jeolojik geçmiş, araştırmacıların odağında.

Türk ve Bulgar ekipler, uzun süredir devam eden ikili işbirliği çerçevesinde bu yıl da ortak projeler yürütüyor. Sefer Lider Yardımcısı Dr. Göksu Uslular ile Bulgaristan Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Stoyan Georgiev, Horseshoe Adası'ndaki Türk araştırma kampında jeoloji odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Zorlu hava şartlarında kayaç örnekleri toplayan bilim insanları, Antarktika'nın jeolojik dönüşümüne ilişkin temel bulgular elde etmeyi amaçlıyor.

Uzman görüşlerine göre, incelenen kayaçlar ve paleoiklim verileri, kıtanın geçmişte çok farklı iklim koşullarına sahip olduğunu ortaya koyarken, bu bilgiler küresel iklim değişikliğinin uzun dönemli sonuçlarını anlamada kilit rol oynuyor.

İki ülkenin ortak çabaları, Antarktika'nın doğal tarihine ışık tutmanın yanı sıra uluslararası iklim araştırmalarına değerli veri katkısı sağlıyor.

"Adada özellikle Jura-Kretase yaşlı magmatik kayaçlar yaygın olarak gözlenmektedir"

Horseshoe Adası'nda AA muhabirine konuşan 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lider Yardımcısı Dr. Göksu Uslular, Antarktika'nın eskiden Gondwana süperkıtasının parçası olduğunu, milyonlarca yıllık ayrışma sürecinin ardından bugünkü yerine ulaştığını belirtti.

Uslular, yaklaşık 34 milyon yıl önce başlayan yoğun buzullaşma evresinin kıtayı kalıcı buz tabakasıyla kapladığını, sonraki dönemlerde ise iklim dalgalanmaları nedeniyle buzulların çekilip eridiğini anlattı.

Uslular, "Batı Antarktika'da yer alan Horseshoe Adası, bu uzun jeolojik evrimin izlerini taşıyan farklı magmatik evrelere ait kayaçlara ev sahipliği yapmaktadır. Adada özellikle Jura-Kretase yaşlı magmatik kayaçlar yaygın olarak gözlenmektedir. Bunun yanı sıra, denizaltı ya da sığ deniz ortamlarında oluşmuş yastıksı lavlar, aglomeralar ve çeşitli volkanik birimler de bölgede bulunmaktadır." dedi.

"Antarktika'nın jeolojisine yönelik uluslararası literatüre değerli ve kalıcı bilimsel katkılar sunuldu ve sunulmaya da devam ediliyor"

Dr. Göksu Uslular, Horseshoe Adası'ndaki volkanik oluşumları arazi incelemeleri ve örneklemelerle detaylı biçimde incelediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ayrıca ulusal ve uluslararası işbirlikleri kapsamında gerçekleştirilecek detaylı analizlerle bu kayaçların oluşum süreçlerini daha kapsamlı şekilde değerlendirmeyi hedefliyor, çalışmalarımız aracılığıyla Antarktika'nın jeolojik evrimine ve bölgenin magmatik tarihçesine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Ulusal Antarktika Seferleri boyunca ülkemiz yerbilimcilerinin bölgede yürüttüğü araştırmalar neticesinde, Antarktika'nın jeolojisine yönelik uluslararası literatüre değerli ve kalıcı bilimsel katkılar sunuldu ve sunulmaya da devam ediliyor."

"Türk meslektaşlarımla birlikte burada bulunmak benim için büyük bir mutluluk ve bu sefere katılmak benim için bir ayrıcalık"

Bulgaristan Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Stoyan Georgiev, Horseshoe Adası'nda bakır mineralizasyonu barındıran gabro oluşumlarının en net yüzleklerini incelediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sahada görülebilen en belirgin yapılar, yeşil renkli malakit ve mavi renkli azurit minerallerinden oluşan ince damarlar. Bunlar, bakır minerallerinin oksidasyon ürünleri olarak gelişmiştir. Aslında bu durum, sığ seviyeli bir epitermal sistemi temsil etmekte. Muhtemelen daha derin seviyelerde, bakırın büyük kısmını taşıyan birincil sülfür minerallerinden kalkopirit gibi minerallerin damarlarını görmek mümkün olacaktır."

Georgiev, adada Jura döneminden (yaklaşık 176 milyon yıl) Kretase dönemine (yaklaşık 76 milyon yıl) dek uzanan geniş magmatik tarih gözlemlediklerini kaydederek, "Bu süreç, gelişen bir dalma-batma zonu ve levha geri çekilmesi (slab rollback) ile ilişkilidir. Farklı magmatik evrelerin varlığı, farklı metalojenik özelliklerin gelişmesine olanak sağlamış olabilir." diye konuştu.

Türk bilim insanları ile ortak çalışmaları hakkında Georgiev, "Türk meslektaşlarımla birlikte burada bulunmak benim için büyük bir mutluluk ve bu sefere katılmak benim için bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.