Antarktika’da yüz yıllık soru yanıt buldu: Kan Şelalesi’nin gizemi çözüldü
'Kan Şelalesi'ne dair son yapboz parçası tamamlandı. Yapılan yeni araştırmalar, demir oksitlenen suyun yüzeye nasıl ulaştığını ortaya koydu.Derleyen: Dilem Taştan
Yapılan yeni bir araştırma, kırmızı akışın yalnızca kimyasal değil, buzul–kaya–tuzlu su etkileşiminin yarattığı basınç sistemiyle ortaya çıktığını ortaya koydu.
Antarktika’nın en dikkat çekici fenomenlerinden biri kabul edilen ve "Kan Şelalesi" adıyla anılan kızıl renkli akıntının gizemi bilim dünyasınca aydınlatıldı. Son paylaşılan bilimsel veriler, bu ürpertici görünüme, buzulun derinliklerinde hapsolmuş tuzlu suyun yüksek basınç etkisiyle dışarı sızmasının neden olduğunu kanıtladı.
Antarktika’nın McMurdo Kuru Vadileri’nde bulunan ve keşfedildiği 1911 yılından bu yana gizemini koruyan "Kan Şelalesi", bilim dünyasını onlarca yıl boyunca meşgul eden en sıra dışı doğa olaylarından biriydi. Taylor Buzulu’nun beyazlığından süzülen bu koyu kırmızı akıntı, kökenine dair üretilen pek çok farklı teoriyle uzun süre açıklanmayı bekledi.
Daha önceki bilimsel çalışmalar, bu doğa olayının ardındaki temel mekanizmayı; demir yönünden zengin olan tuzlu suyun havayla buluşması sonucu gerçekleşen bir oksidasyon (paslanma) süreci olarak tanımlamıştı. Beyaz buzulun üzerindeki o çarpıcı kızıl tonun, aslında sudaki demir iyonlarının oksijenle girdiği kimyasal tepkimenin bir ürünü olduğu saptanmıştı.
Buna karşın, o kızıl akıntının hangi mekanizmayla ve hangi sebeple buzun yüzeyine fışkırdığı sorusu uzun süre bir muamma olarak kalmıştı. Gerçekleştirilen en güncel araştırma ise, bu bilinmezliği ortadan kaldırarak yapbozun eksik kalan son parçasını yerleşirdi.
Bu son çalışma, olayın sadece bir kimyasal tepkimeden ibaret olmadığını, devasa bir fiziksel gücün de devrede olduğunu kanıtladı.
Bu son bulgular ışığında "Kan Şelalesi", yalnızca tekil bir kimyasal tepkime değil; buzulun devasa ağırlığı, yer altındaki kaya formasyonları ve komşu Bonney Gölü'nün aşırı tuzlu yapısının bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık bir mekanizmanın sonucudur. Buzul tabanında hapsolan tuzlu su, bu birleşik baskı ve jeolojik yapı nedeniyle oluşan çatlaklardan yukarı doğru adeta fışkırtılarak yüzeye ulaşıyor.