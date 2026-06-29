Kaynak: İHA

Paleontologlar tarafından yeniden incelenen omur kemiğinin, devasa boyutlarıyla bilinen "Titanosaur" familyasına ait bir kuyruk kemiği olduğu resmi olarak doğrulandı.

DENİZ SÜRÜNGENİ SANILAN FOSİL TİTANOSAUR ÇIKTI

Söz konusu fosil, ilk olarak 1985 yılında jeolog Mike Thomson liderliğindeki bir ekip tarafından Antarktika Yarımadası yakınlarında yer alan James Ross Adası'nda yürütülen bir saha seferi sırasında keşfedilmişti. Keşfi gerçekleştiren ilk ekibin, buluntu alanının özellikleri nedeniyle bu kemiği bir deniz sürüngenine ait zannettiği ve arşiv kayıtlarına bu şekilde geçirdiği belirtildi. Arşiv belgelerinde, kemiğin yanına iliştirilen bir çizimde fosil genişliğinin 10 santimetre olarak not düşüldüğü görüldü. BAS Koleksiyon Müdürü Dr. Mark Evans'ın merkezdeki binlerce arşiv örneğini titizlikle incelemesi esnasında dikkatini çeken bu kemik, uzman paleontologlarca laboratuvar ortamında yeniden analiz edilerek gerçek kimliğine kavuşturuldu.

GÜNEY YARIMKÜREDEKİ DİNOZOR GÖÇÜNE YENİ IŞIK

Bilim insanları, incelenen kuyruk kemiğinin yapısal özelliklerinden ve boyutundan yola çıkarak, bu Antarktika Titanosaurunun yaşarken yaklaşık 7 metre uzunluğa sahip olabileceğini tahmin ediyor. Yaklaşık 40 yıl sonra aydınlatılan bu tarihi keşif, sadece kıtanın geçmişine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda devasa otobur dinozorların güney yarımkürede yer alan kıtalar arasındaki coğrafi dağılımına ve göç rotalarına ilişkin siber paleontoloji dünyasına çok kritik yeni ipuçları sunuyor.