Canlı yayın platformu Kick’te yaptığı yayınlarla ünlenen ve ‘WVagabond’ adı ile ünlenen yayıncı Antarktika’da canlı yayın açtı. Ancak ünlü yayıncı kısa süre sonra büyük şok yaşadı. Bölgedeki güvenlik protokolleri nedeniyle ünlü yayıncının elindeki internet sağlayıcı sisteme el kondu.

Edinilen bilgilere göre ünlü yayıncı gemi ile Antarktika’ya yolculuğa çıktı. Anakaraya çıktıktan sonra canlı yayın açan ‘WVagabond’ bunu başaran ilk yayıncılardan biri olmayı başardı. Ünlü yayıncı canlı yayında çevresini gösterirken penguenler dikkat çekti.

Ancak yayın sonrası gemiye dönen ünlü yayıncı büyük bir şokla karşılaştı. Sosyal medyada gündem olan videoya göre, gemi personeli ve güvenlik görevlileri ünlü yayıncının yanında getirdiği Starlink cihazına el koyarak ve yolculuğun geri kalanında yayıncının internet bağlantısını kesti.

Çıkan haberlere göre, Antarktika’daki güvenlik protokolleri, hassas bilimsel araştırmaların güvenliğini sağlamak ve resmi araştırma istasyonu ağlarına müdahalenin önlenmesi nedeniyle bölgede kişisel uydu cihazlarının kullanımı yasaklandı.

Söz konusu yayın hızla sosyal medyada gündemin üst sıralarına yerleşti.