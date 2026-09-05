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Antalya’nın turizmde ulaştığı noktaya ilişkin dikkat çeken verileri paylaşan Bakan Ersoy, 2002 yılında 523 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının bugün 2 bin 709’a yükseldiğini belirtti.

Aynı dönemde 150 bin 955 olan yatak kapasitesi de 619 bin 644’e çıktı. Ersoy, tesisleşmedeki büyümenin kentin altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarını da artırdığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya’ya son 24 yılda yapılan toplam yatırımın 19,2 milyar liraya ulaştığını belirten Ersoy, bu kapsamda Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi ve İbradı Ormana Kültür Merkezi gibi projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

ATIK SU YATIRIMLARINA MİLYARLARCA LİRA

Antalya’nın turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde büyümesi amacıyla altyapı yatırımlarının da devam ettiğini belirten Ersoy, atık su arıtma projelerine dikkat çekti.

Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve bağlantılı çalışmaların güncel maliyetinin 4,4 milyar liraya ulaştığını belirten Ersoy, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve bağlantılı altyapı tesisleri için yapılan yatırımın güncel maliyetinin ise 3,6 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy ayrıca Antalya’da 14 ücretsiz halk plajının 5 yıldızlı tesis kalitesinde hizmet verdiğini ve Geleceğe Miras projesi kapsamında antik kentlerdeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

COP31 ÖNCESİ ANTALYA’DA ULAŞIM HAMLESİ

Antalya’nın 9-20 Kasım tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ersoy, organizasyonun kent için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

COP31 hazırlıkları kapsamında yaklaşık 38 kilometrelik yeni yol imalatının tamamlandığını belirten Ersoy, projenin 4 ana arter ile 12 otel bağlantı yolunu kapsadığını kaydetti.

Yollarda genişletme, iyileştirme, üstyapı, kavşak, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının da gerçekleştirildiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise COP31 kapsamında Antalya’da 100 bine yakın ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

Kurum, EXPO 2016 alanının yalnızca zirve döneminde kullanılacak geçici bir merkez olmayacağını, 1 milyon metrekarelik alanın Antalya’ya uzun yıllar hizmet verecek bir fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

EXPO alanındaki çalışmaların “Mavi Bölge” ve “Yeşil Bölge” olmak üzere iki bölümde yürütüldüğünü aktaran Kurum, uluslararası müzakerelerin yanı sıra iş dünyası, akademi, gençler ve girişimcilerin de organizasyon kapsamında bir araya geleceğini belirtti.

Bakan Ersoy, Antalya’da gerçekleştirilen yatırımların ve COP31 organizasyonunun kentin uluslararası marka değerini daha da artıracağını söyledi.

Ersoy, COP31’in Antalya markasına ciddi bir değer katacağına inandığını ifade ederken, Bakan Kurum da zirvenin Antalya’nın turizm, ticaret, ulaşım ve uluslararası tanınırlığına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Antalya’da tamamlanan yeni ulaşım yatırımlarıyla kentin büyük uluslararası organizasyonlara hazırlığı güçlendirilirken, COP31 öncesinde altyapı ve ulaşım çalışmalarının da önemli bölümü tamamlanmış oldu.