Bir dönem Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere’de sergilediği performansla transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Coventry City forması giyen ABD’li golcü, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

WEST HAM DEVREYE GİRDİ

Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan West Ham United’ın, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için 27 yaşındaki forveti transfer listesine aldığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu doğrultuda Coventry City ile temasa geçtiği aktarıldı.

COVENTRY’DEN ŞOK TALEP

The Telegraph’ın haberine göre; Coventry City, Haji Wright için yapılan yoklamaya 200 milyon sterlinlik bonservis bedeli talebiyle karşılık verdi. Bu astronomik rakam, İngiltere’de büyük şaşkınlık yaratırken Coventry’nin bu hamleyle Premier Lig kulüplerine net bir mesaj verdiği yorumları yapıldı.

WEST HAM GERİ ADIM ATTI

West Ham United, talep edilen rakam sonrası transferden geri adım attı. Londra ekibinin hücum hattı için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

HAJI WRIGHT'IN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Coventry City formasıyla 20 karşılaşmada görev alan Haji Wright 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Wright’ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ANTALYASPOR DÖNEMİ

Haji Wright, Süper Lig’de Antalyaspor formasıyla çıktığı 64 maçta 31 gol ve 5 asistle oynayarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti