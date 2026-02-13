Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Antalyaspor Samsunspor'u konuk etti.
ANTALYA İLK YARIDA İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 3-0 kaybeden Samsunspor, Karadeniz derbisinin moral bozukluğuyla gittiği Antalya'da da maça kötü başladı.
Ev sahibi ekip, ilk yarıda yıldızlaşan Samuel Ballet'in 6 ve 22. dakikalarda attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı.
STORM İKİNCİ YARIDA FARKI ARTIRDI
Nikolo Storm karşılaşmanın 72'inci dakikasında skoru 3-0'a getirdi. Samsunspor son dakikada Oliver Ntcham'ın penaltı golüyle farkı ikiye indirse de karşılaşma 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Antalyaspor punını 23'e yükseltirken Samsunspor 30 puanda kaldı.