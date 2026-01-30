Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Karadeniz ekibinin takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Bordo-mavili ekip, yaşanan olayla ilgili resmi açıklama yaparken, Antalya cephesinden de konuya ilişkin mesaj geldi.

İşte Antalyaspor'un açıklaması:

"Kamuoyunun Dikkatine!

Trabzonspor takımının otobüsüne maç öncesindeki taşlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sporun ruhuna, fair-play anlayışına ve dostluk iklimine zarar veren bu tür eylemlerin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Yaşanan olay münferit bir olay olup kulübümüzle ve taraftarlarımızla herhangi bir ilgimiz bulunmamaktadır. Büyük Antalyaspor taraftarı, bugüne kadar olduğu gibi misafir takımlara karşı her zaman sağduyulu, centilmence ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Antalyaspor olarak sporun birleştirici gücü zarar veren her türlü saldırı karşısında bir kez daha vurgularken, yaşanan olaylar olayı nedeniyle Trabzonspor camiasına geçmiş olsun bilgimizi iletiyor, süreci ile ilgili kurumlar tarafından sağduyu içerisinde kalmayıni temenni ediyoruz."

ANTALYASPOR AŞ YÖNETİM KURULU