Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Antalyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI

10' Maçın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyunla birbirini tarttı. Trabzonspor daha çok topa sahip olan taraf olsa da henüz istediği pozisyonlara giremedi. Antalyaspor kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışıyor.

ANTALYASPOR DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

20' Safuri'nin kornerden ortasında ön direkte Van de Streek kafayı vurdu. Top kaleci Onana'da kaldı.

MUÇİ KALEYİ YOKLADI

21' Trabzonspor atağında Ernest Muçi kaleyi yokladı. Ancak Julian rahat bir şekilde topa sahip oldu.

TRABZONSPOR NWAIWU İLE GOLE YAKLAŞTI

28' Zubkov'un kornerden ortasında Nwaiwu kale önünde yükselerek kafayı vurdu. Top az farkla direğin yanından dışarı gitti.