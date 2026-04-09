Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın açılış mücadelesi Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

28 haftalık periyotta 7 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, ligde 13. sırada bulunuyor. Geçen hafta sahasında ikas Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek beş hafta sonra galip gelen Hesap.com Antalyaspor, deplasmandaki sekiz haftalık kazanamama serisini Beşiktaş karşısında bitirmeyi hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Soner Dikmen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 3-1 yenmişti.