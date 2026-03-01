Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe Antalyaspor’a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park’ta saat 20.00’de başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Sinik, Ballet, Storm, Van de Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

ANTALYASPOR 1-0 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Antalyaspor-Fenerbahçe maçı başladı.

KEREM'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

8' Kerem’in koşu yoluna bırakılan pasta kalesini erken terk eden Cuesta, topu ceza sahası dışına kadar uzaklaştırdı ancak dönüşte ağır kaldı. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, kaleci yerini alamadan uzaktan vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda kaldı.

ANTALYASPOR TEHLİKELİ GELDİ

12' Paal'in ceza sahası içerisinde sert şutunda Yiğit Efe kaleye doğru giden topu kafasıyla engelleyerek kornere uzaklaştırdı.

KEREM VEYSEL'İN HATASINDAN DOĞAN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

32' Veysel'in savunmada yaptığı hatada topu kapan Kerem Aktürkoğlu tek başına ceza sahası önüne kadar topu sürüp şutunu çekti. Ancak top, kaleci Julian'ın kucağında kaldı.

ANTALYASPOR SONER İLE ÖNE GEÇTİ

43' Ballet sol kanattan ceza sahası içerisine girerek son çizgide kaleye paralel şekilde topu içeri çevirdi. Ederson'u geçen topu Soner Dikmen boş kaleye gönderdi.