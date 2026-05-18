Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen küme hattındaki rakiplerinin aldığı sonuçlar neticesinde 1. Lig'e düşen Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a tepki gösterdi.

RIZA PERÇİN: 'FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR YAPACAKLARINI YAPTILAR'

Maç sonrası kendisine tepki gösteren Antalyaspor taraftarlarının yanına giden Rıza Perçin, "Biz elimizden geleni yaptık, elimizden daha fazla bir şey gelmiyordu. Ben emin olun ki herkesten fazla üzgünüm. Sizin kadar üzgünüm. Biz buraya temmuz ayında geldiğimizde bu durumlar belliydi." dedi.

Perçin daha sonra, "Çeksinler bunu... İstanbul takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum... Yapacaklarını yaptılar!" ifadelerini kullandı.