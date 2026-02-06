Antalya'nın turizm tarihinde ilk: Tüm zamanların 'ocak' rekoru kırıldı

Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından elde edilen verilere göre; 2026 yılının ilk ayında Antalya'nın turizm tarihinde yeni bir rekor kırıldı. 2026 Ocak ayında kente; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3'lük artışla hava yoluyla 234 bin 37 turist geldi. Bu sayı, tüm zamanların en yüksek ocak ayı turist rakamı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı Ocak ayında 231 bin, 2024'te 229 bin, 2023'te 220 bin, 2022'de ise 138 bin turist sayılarına ulaşılmıştı.