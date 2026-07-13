Kaynak: İHA

Altgeçit ve üstgeçitleriyle ulaşımda bütüncül bir planlama yapıyoruz. Antalya’nın ulaşım ağını gençleştirecek ve güçlendirecek çalışmalar planlıyoruz. Yıl sonuna kadar Antalya’ya 150 yeni otobüs kazandırmış olacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. 145 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste Başkan Vekili Büşra Özdemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak vektörle mücadele çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Sivrisinek ve karasinek şikayetlerine ilişkin vatandaşlardan gelen başvuruların yüzde 65 oranında azaldığını aktaran Büşra Özdemir, "Yaz sıcaklarının başlamasına rağmen zaman zaman yağışlar alıyoruz. Ekiplerimiz 640 kilometrelik sahil bandı olan şehrimizde hem karadan hem denizden vektörle mücadele ediyor. Ege ve Akdeniz bölgemiz dikkate alındığında, bu coğrafi şartlar göz önünde bulundurulduğunda Antalya’mız vektörle mücadelede çok başarılı bir noktadadır" dedi.



"Altıntaş’ı ayağa kaldırıyoruz"

Altıntaş Mahallesi’nde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Özdemir, "Bölgenin içme suyu sıkıntısını giderdik. Kanalizasyon altyapısının yüzde 80’i tamamlandı. Yağmur suyu çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 913 mahallemizde hizmet veriyoruz. Kronik imar problemi olan bir bölgenin imar sorununu çözerek, bölgeyi ayağa kaldırıyoruz. Altıntaş Mahallesi’nde ciddi bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz Antalya’nın tüm noktalarında çalışmalar yapıyor. Yüzüncü Yıl Bulvarı’nda sadece asfalt çalışması değil, peyzaj ve aydınlatmayı da kapsayan bütüncül bir çalışma yürütüyoruz. Gazi Bulvarı’nda şehrin doğu-batı aksı yönünde yol genişletme çalışmaları yaptık. Şehir içi trafiğini rahatlatacak adımları tek tek atıyoruz" diye konuştu.



ASAT bütçesinin yüzde 60’ı yatırım

Antalya’nın içme suyunun yerin 400 metre altından çıkarıldığına dikkat çeken Başkan Vekili Özdemir, şunları söyledi:

"Antalya olarak suyumuzun yüzde 98’ini elektrik enerjisiyle kuyulardan çıkartıyoruz. Sadece ASAT, yaklaşık 7 milyar TL’lik yatırım yaptı. Oteller bölgesinin 50 yıllık kronikleşen sorunlarını ortadan kaldıracak yatırımları gerçekleştirdik. Turizmin başkentiyiz diyorsak ASAT’ın yaptığı yatırımların önemi çok büyük. En fazla mavi bayrağa sahip şehiriz. 36 arıtma tesisi, 34 içme suyu tesisimiz var. 19 bin kilometre içme suyu hattı, 6 bin kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Deniz deşarj hatlarıyla günde 750 bin metreküp suyu arıtan bir ASAT var. ASAT 19 ilçemizde 7/24 esasıyla çalışıyor. 2019 yılında Muhittin Başkan göreve geldiğinde borçlarını ödemekte güçlük çeken bir ASAT’tan, alının doğru karar ve yönetimle bugün bütçesinin yüzde 60’ını yatırıma ayıran bir ASAT var. Şu an da ASAT hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan bir yapıya kavuştu."



Trafiği rahatlatacak adımlar

4. Etap Raylı Sistem Projesi’nin finansmanında son aşamaya geldiklerini söyleyen Özdemir, "4. Etap Raylı Sistem Projesi’nin başlamasıyla birlikte 6 köprülü kavşağımız yapılacak. Bir yıldır görevdeyim, tüm bunları bir günde yapamayız. Şehrimizde trafiği bir bütün olarak ele alıyoruz. Toplu ulaşımı güçlendirmek amacıyla 2026 yılı sonuna kadar 150 tane otobüs kazandırmış olacağız. Antalya’nın otobüs filosunu gençleştiriyoruz. Yatırımlarımızı planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Biz vatandaşımızın karşısına çıktığımızda yaptığımız hizmetin hesabını veririz. Kalıcı mutluluklar, kalıcı çözümler için geçici rahatsızlıklar gerekiyor. Antalyalı vatandaşlarımızın anlayışı ve desteği için teşekkür ediyoruz" dedi.

145 gündem maddesinden 59’u görüşülerek karara bağlanırken, diğer gündem maddeleri ise komisyonlara havale edildi.