Antalya, sadece denizi ve güneşiyle değil, artık her geçen gün güçlenen sanat damarlarıyla da adından söz ettiriyor. Bu kapsamda Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen yeni proje, şehrin estetik hafızasına taze bir dokunuş yapmayı hedefliyor.

SANATIN YENİ DURAĞI: FİKRET OTYAM SERGİ SALONU

Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen sergi, açılış gününde sanat camiasından ve yerel halktan yoğun ilgi gördü. "Sanat Şehri Antalya" vizyonuyla yola çıkan çalışma grubu, eserlerde şehrin hem geçmişinden gelen izleri hem de geleceğe dair renkli umutları bir araya getiriyor. Sergi alanı, ziyaretçilerine Antalya’nın ruhunu farklı disiplinlerden gelen bakış açılarıyla keşfetme imkanı sunuyor.

ZİYARET İÇİN SON GÜN 1 MAYIS

Hafta içi planlarına anlamlı bir mola eklemek isteyenler için harika bir durak noktası olan sergi, sınırlı bir süre için ziyarete açık kalacak. Sanat tutkunları, bu zengin içerikli koleksiyonu 1 Mayıs tarihine kadar Fikret Otyam Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak inceleyebilir.

Şehrin karmaşasından uzaklaşıp "Geleceğin Renkleri"ne tanıklık etmek isteyen tüm Antalyalılar, bu sanat rotasına davetli. Unutmayın, bu renkli yolculuğu deneyimlemek için yalnızca birkaç gününüz var!