Antalya’nın görünmez kahramanları: 7/24 tetikte

JAK Tim Komutanlığı'nın özel bir birim olduğunu belirten Akdemir, ekiplerin her an göreve hazır olmak için yıl boyunca eğitim ve tatbikat yaptığını söyledi. Akdemir, "Her türlü doğal afetlerde ve diğer olaylara her an müdahale etmek üzere yeterli eğitimleri almış, yıl içerisinde de eğitim programına göre almış olduğu eğitimleri tatbikatlar ile tekrar eden ve ara ara güncel malzeme ve teknikler için tazeleme eğitimi icra etmekteyiz" diye konuştu.