Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erdi Demirsoy'un cenazesi Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.
Erdi Demirsoy'un cenazesi Söğüt'te öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakiben dualar ve gözyaşları arasında ilçe mezarlığına defnedildi.
Buzlu firmasına ait otobüs Tekirdağ-Antalya seferini yaptığı sırada Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde virajı alamayarak bariyere çarpıp devrilmiş, meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybederken 20 kişide yaralanmıştı.