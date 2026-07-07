Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 5 Temmuz gecesi çıkan yangının ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangının sabotaj sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, olay yerinde teknik ve fiziki incelemeler gerçekleştirdi.
JASAT ŞÜPHELİYİ AKSU'DA YAKALADI
Soruşturmayı yürüten Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda yangını çıkardıktan sonra bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüphelinin kimliğini tespit etti.
33 yaşındaki Ö.D.'nin Antalya'nın Aksu ilçesindeki adresinde saklandığı belirlenince operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen baskında gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.
"KASTEN ORMAN YAKMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Ö.D., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelinin "kasten orman yakma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ö.D., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.