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Kaynak: İHA

Yangın, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttü.

Söndürme çalışmalarına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi katıldı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekipler tarafından soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.