Antalya’da oğlunu parkta defalarca bıçaklayarak öldüren babanın yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Olay, 26 Mayıs 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki Ali T., bir süredir aralarında sorun bulunan 25 yaşındaki oğlu Barış T.’yi konuşmak üzere evine yakın boş bir araziye çağırdı. Baba ile oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ali T., yanında taşıdığı bıçakla oğluna çok sayıda darbe vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar, boş araziden gelen kavga sesleri üzerine genç adamı kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Barış T.’nin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dosyada kanlı deliller yer aldı

Savcılık mütalaasında, maktulün göğüs, karın, sırt, kol ve bacak bölgelerinde çok sayıda kesici alet yarası bulunduğu ve ölümün bu yaralanmalara bağlı gerçekleştiği ifade edildi. Olay yerinde ve sanığın evinde yapılan incelemelerde kan izleri taşıyan eşyaların tespit edildiği, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağın da delil olarak dosyaya girdiği kaydedildi.

'Pişmanım' demişti

Cinayet sonrası kaçan Ali T., aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sanık, gazetecilerin sorusu üzerine “Pişmanım, tartıştık. Alkol alıp etrafa saldırıyordu” ifadelerini kullanmıştı. Tutuklanan Ali T. cezaevine gönderildi.

Sanığın 11 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğu için ise mahkeme kararıyla kayyım atandığı öğrenildi.

Savcı en ağır cezayı talep etti

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini istedi. Müştekilerin sanıktan şikâyetçi olmadığı bildirildi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın oğluna yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.