Antalya’da yürek ısıtan dostluk: Veteriner uyutmak istedi, o 13 yıl boyunca evladı gibi bakıyor

"NEREDE NE VAR BİLİYOR"

Bir sabah geldiğimde Çiko'yu kanlar içerisinde bulduğunu belirten Akan, "Bir araç çarpmıştı. Kafası tamamen kan içerisindeydi. Hemen veteriner arkadaşıma götürdüm. Bana, Çiko'nun diğer gözünün de kör olduğunu, yaşamasını zor olduğunu belirterek uyutmayı önerdi. Bu duruma onay vermedim. Tedavisini yaptırdım. İş yerimin yan tarafına tahtadan bir yol yaptım, kısa sürede her şeyi öğrendi. Nerede ne var biliyor. 13 yıldır iş yerimin ve benim bir parçam oldu. Motosiklet kazası geçirip yatağa düştüm. Çiko bir an bile aklımdan çıkmadı. Komşumun çocuğuna para gönderip mama aldırdım. Ayağa kalkıp onu görünce dünyalar benim oldu" ifadelerini kullandı.





