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Kaynak: İHA

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte tatil kenti Antalya'da sıcak hava etkisini artırmayı sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre gün ortasında termometreler 34 dereceyi gösterirken, yüksek nem oranı ise yüzde 80'in üzerine çıktı. Yoğun nem sebebiyle hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu.

Hafta içi yaşanmasına rağmen basık havadan olumsuz etkilenen yerli halk ve tatilciler, çareyi Konyaaltı Sahili'nde buldu. Su sıcaklığının 30 derece olarak kayıtlara geçtiği sahilde, kimi tatilciler serinlemek amacıyla denize girerken, kimileri ise ağaç altlarında ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti. Kentteki nem kütlesi nedeniyle Beydağları gözden kayboldu.