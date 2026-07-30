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Kaynak: AA

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca süren yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, 50 hektarlık ormanlık alan küle dönerken yaklaşık 15 hane alevlerden zarar gördü.

BUGÜN KONTROL ALTINA ALINDI!

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlıca müdahale edilirken alevlerin büyümesini engellemek ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla bölgeye havadan ve karadan filo sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca yaptığı müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALEVLERİN ARKASINDA BIRAKTIĞI YIKIM ORTAYA ÇIKTI!

Yangının ardından, alevlerin yol açtığı yıkım ortaya çıktı. Yangından önceki ve sonraki görüntüler, görenlerin yüreğini yaktı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, bölgedeki son durum hakkında bilgiler vererek yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade etti. Ekiplerin sahada soğutma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Güneş, "Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü. Yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor." Sözlerini sarf etti.

