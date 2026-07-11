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Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Çayarası Yaylası'nda, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI!

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçraması önlenirken, kiraz ve zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 1 dönümlük tarım arazisi yangından etkilendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise inceleme başlatıldığı bildirildi.