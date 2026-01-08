Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkisi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede dairede yaşayan Vural Özsalman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları evde yangına sebep olabilecek mum, ocak, şömine, kibrit-çakmak gibi yanıcı maddeleri dikkatli kullanmaları ve prize takılı fiş bırakmamaları konusunda uyarıyor.