Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin sokak hayvanlarına şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 10 Mayıs’ta Sarısu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Rus uyruklu Andria İ., bir marketin önündeki merdivenlerde yatan kedinin üzerine ayağıyla bastı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın daha sonra merdivenlerin alt kısmındaki sokak köpeğini de tekmelediği görüldü.

Şiddete maruz kalan hayvanların olayın ardından bölgeden kaçtığı belirtilirken, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar polis merkezine giderek şikayette bulundu.

ŞÜPHELİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan başvurular sonrası gözaltına alınan Andria İ.’nin emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiği bildirildi.

Mahalle sakinlerinden Esen Peksoy, görüntüleri izlediğinde büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Hayvanın kafasına basıyor, ardından köpeğe tekme atıyor. Böyle bir şiddeti görmek çok üzücü” dedi.

Vatandaşlar ayrıca olay sonrası kedinin bir süre topalladığını, daha sonra ise ortadan kaybolduğunu ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.