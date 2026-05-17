Telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle darbedilen ve ölümden döndüğünü belirten Özkan, konuyu uluslararası yargıya taşıyacağını ve sporcunun lisansının iptal edilmesini isteyeceğini açıkladı.

Emekli olduktan sonra turizm sektöründe kendi aracıyla VIP transfer şoförlüğü yapmaya başlayan Mehmet Özkan, çalıştığı firmanın yönlendirmesiyle akşam saat 21.00 sıralarında bir otelden Litvanyalı turist Robertas Kotas'ı aldı. Seyir halindeyken alkollü olduğu belirtilen yolcu ile Özkan arasında telefon şarjı nedeniyle bir anlaşmazlık yaşandı.

Müşterisinin kendisine uzattığı telefonu şarja takmasını istediğini o an anlayamayan Özkan, ülkesinde profesyonel olarak boks yapan Kotas'ın ani yumruklarına maruz kaldı. Yaklaşık 70-80 kilometre hızla ilerlerken direksiyon başında darbedilen Özkan, aracı büyük bir güçlükle sağa çekmeyi başardı.

Mehmet Özkan yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Yolda giderken bu şahıs telefonunu sağ koltuğa bıraktı. Kendisi sarhoştu. Daha sonra telefonu alıp bir şeyler söyledi. Tahminime göre şarj etmemi istemiş. Ardından 'Niye bunu şarja koymadın' diyerek kafama yumruklarla vurmaya başladı. O esnada 70-80 km hızla gidiyordum. Arabayı durdurmakta çok zorlandım, araç sağa sola yalpaladı. Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istedim ama emniyet kemerini çözemediğim için sürekli başıma yumruk aldım. Kemerden kurtulup indikten sonra bu kez arka kapıyı açıp öne geldi, yakamdan tutarak beni yere yatırdı ve vurmaya devam etti."



Olay yerinden kaçmaya çalışırken yoldan geçen diğer sürücülerin araya girmeye çalıştığını belirten Özkan, cep telefonunu bularak durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan tur şoförü, burada 4-5 saat müşahede altında tutularak tedavi edildi.

Uğradığı saldırının şokunu atlatamayan Özkan, saldırganın profesyonel bir boks şampiyonu olduğunu ise karakolda polislerden öğrendi. Emniyet görevlilerinin kendisine "İyi kurtulmuşsun, bunun elinden nasıl sağ çıktın?" dediğini aktaran Özkan, ölümden döndüğü için büyük bir şok yaşadığını ve hastane çıkışında ailesine sadaka verdirdiğini dile getirdi.

Darp raporu alarak Litvanyalı sporcudan şikayetçi olan Mehmet Özkan, konunun peşini bırakmayacağını vurguladı. Profesyonel sporcuların sivil vatandaşlara karşı şiddet uygulama hakkı olmadığını belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Polise verdiği ifadede 'telefonumu şarja taksın diye verdim' demiş. Yol kalabalık olduğu için o an şarja takamamıştım. Bu durumla ilgili uluslararası insan hakları mahkemesine şikayette bulunacağım ve lisansının iptal ettirilmesini isteyeceğim. Biz yabancı turistlere en iyi şekilde davranırken bu muameleyi hak etmiyoruz. İyi ki ölmedik."

Mehmet Özkan’ın avukatı Cemal Karaca ise müvekkilinin aldığı ciddi hasarın saldırganın profesyonel boksör olmasından kaynaklandığını belirterek, bu durumu yargı sürecinde önemli bir unsur olarak kullanacaklarını ve adaletin yerini bulması için hukuki süreci titizlikle takip edeceklerini açıkladı.