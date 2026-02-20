Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda bin 105 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Döşemealtı’nda bin 104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Antalya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
